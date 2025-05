Bronzetti al 2° turno, fuori Brancaccio e Pedone

Lucia Bronzetti elimina in due set la lettone Sevastova e vince il primo match in carriera al Foro Italico. Fuori Giorgia Pedone (battuta in rimonta dalla neozelandese Sun che al 2° turno affronterà Paolini) e Nuria Brancaccio. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 maggio

Tabù Roma spezzato per Lucia Bronzetti. Alla quarta partecipazione in main draw e dopo tre sconfitte all'esordio, la riminese ha ottenuto la prima vittoria in carriera agli Internazionali d'Italia, superando la lettone Sevastova con lo score di 6-3, 6-4 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Bronzetti è stata una partita dai due volti: un primo set in controllo (ma con il brivido nella fase finale, in cui aveva perso il break di vantaggio, poi immediatamente riconquistato), e un secondo set in rimonta da 0-3, con sei degli ultimi sette game vinti. Alla seconda vittoria nelle ultime tre partite giocate, Lucia affronterà al secondo turno la ceca Karolina Muchova, n. 12 del seeding. "Ci ho messo il cuore, ho lottato e cercato di giocare con tutti i mezzi che avevo - ha spiegato Bronzetti a Sky Sport -. Cerco di prendere le cose positive, sono contenta perché avrò un'altra opportunità per far meglio. La chiave è lottare con coraggio. Con l'aiuto del mio mental coach sto facendo un gran lavoro".