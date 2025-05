Nove azzurri in campo: super mercoledì su Sky

Dal mattino a sera, sarà un lungo mercoledì azzurro al Foro Italico con nove italiani in campo. Si parte alle 11 con Sara Errani sul Centrale contro Naomi Osaka, chiude Darderi non prima delle 20.30 con Bu. In campo - tra gli altri - anche Sonego e Cocciaretto. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dal mattino alla sera, dodici ore di grande tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . È il super mercoledì degli Internazionali d'Italia che vedrà protagonisti nove azzurri , tre nel torneo maschile e sei nel torneo femminile. Si parte alle ore 11 sul Campo Centrale con la veterana Sara Errani , al 17° main draw in carriera a Roma, che affronterà l'ex n. 1 al mondo Naomi Osaka. Sullo stesso campo sarà impegnato in sessione diurna anche Lorenzo Sonego (contro il qualificato argentino Tomas Andres Burruchaga), mentre in sessione serale toccherà alla 17enne Tyra Grant (contro la croata Ruzic) e Luciano Darderi (contro il cinese Bu). Sugli altri campi spazio a Elisabetta Cocciaretto (contro l'armena Avanesyan), Lucrezia Stefanini (contro la russa Veronika Kudermetova), Arianna Zucchini (contro la canadese Mboko), Federica Urgesi (contro la canadese Andreescu) e Francesco Passaro (contro il qualificato di Taipei, Chun-Hsin Tseng).

