Fognini: "Questo è il mio ultimo anno a Roma"

Nel VIDEO un estratto dell'intervista a Fabio Fognini (in onda oggi, mercoledì 7 maggio, su Sky Sport) in cui l'azzurro annuncia che quello 2025 sarà il suo ultimo torneo di Roma: "Voglio dare spazio ai giovani, è giusto così. Ho fatto una bellissima carriera e sono contento, ma come in tutte le cose c'è un inizio e una fine". Il ligure giocherà oggi il suo primo turno agli Internazionali contro il britannico Jacob Fearnley

