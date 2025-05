Dieci italiani in campo: super giovedì su Sky

Sarà un giovedì imperdibile agli Internazionali d'Italia, tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Saranno ben dieci gli italiani protagonisti: si parte sul Centrale alle ore 11 con Matteo Arnaldi . Il sanremese se la vedrà contro lo spagnolo Bautista Agut . Non prima delle 13 (sempre sul Centrale) toccherà a Elisabetta Cocciaretto , che affronterà la n. 2 del mondo Iga Swiatek (reduce dalla netta sconfitta per 6-1, 6-1 contro Gauff in semifinale a Madrid). Subito dopo sarà l'ora di Jasmine Paolini , fresca n. 5 del mondo. L'azzurra prepara il suo debutto sul Centrale contro la neozelandese Lulu Sun . Sulla Grand Stand Arena, invece, Federico Cinà affronterà l'argentino Mariano Navone , con il vincitore che se la vedrà sabato 10 maggio contro Jannik Sinner al secondo turno. Da non perdere il derby azzurro tra Nardi e Cobolli . In campo anche Fognini (dalle 19 contro Fearnley sul Centrale), Bronzetti (che sfida Muchova) Bellucci (contro Martinez) e Gigante (contro Rinderknech).

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.