Sarà un sabato dedicato al calcio per Carlos Alcaraz. Nel giorno di riposo prima del terzo turno contro Laslo Djere agli Internazionali d'Italia, lo spagnolo andrà all'Olimpico per seguire Lazio-Juventus dal vivo. E lo farà insieme all'amico Patric, murciano come lui e attualmente fermo per infortunio: "Ho un amico che vive qui e gioca nella Lazio. Guarderemo la partita, visto che possiamo vedere una gara di Serie A, e ci divertiremo. Ovviamente avremo tempo per visitare Roma, mi piacerebbe anche passeggiare per la città e visitarla, vedere le sue bellezze". La partita è in programma alle 18, un'ora prima del ritorno in campo di Sinner a poche centinaia di metri dall'Olimpico. L'attenzione di Alcaraz non sarà rivolta solo a Lazio-Juve, ma anche al match del n. 1 al mondo sul Centrale del Foro Italico. "Ovviamente terrò d'occhio Sinner e il suo ritorno" ha aggiunto.