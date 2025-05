Djokovic a Ginevra: wild card prima di Parigi

Il serbo, assente a Roma e ancora a secco di vittorie quest'anno sulla terra, giocherà l'Atp 250 di Ginevra in preparazione al Roland Garros. Al via anche Fritz e Ruud. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 24 maggio

Novak Djokovic giocherà l'Atp 250 di Ginevra. Come accaduto nel 2024, il serbo ha ottenuto una wild card per il torneo svizzero che si giocherà dal 18 al 24 maggio, la settimana prima del Roland Garros. Assente a Roma e ancora a secco di successi quest'anno sulla terra rossa (battuto da Tabilo a Monte-Carlo e da Arnaldi a Madrid), Djokovic volerà in Svizzera per trovare una vittoria su questa superficie che manca dalla finale Olimpica di Parigi 2024 con Alcaraz. Il serbo scelse Ginevra anche lo scorso anno dopo la sorprendente sconfitta al 3° turno degli Internazionali d'Italia contro Tabilo. Arrivato in semifinale grazie alle vittorie in due set su Hanfmann e Griekspoor, Nole venne poi eliminato da Tomas Machac. Djokovic sarà uno dei tre top 10 al via dell'Atp 250 di Ginevra: risultano iscritti anche Taylor Fritz e Casper Ruud, mentre tra gli italiani al via ci sono Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego.