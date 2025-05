Sinner sui social: "Che bello, grazie per ieri"

Il giorno dopo l'emozionante vittoria con Mariano Navone al debutto a Roma (e dopo oltre tre mesi di assenza nel circuito), Jannik Sinner ha usato i social per un semplice messaggio: "Che bello, grazie per ieri" con le emoticon del cuore e della bandiera italiana. Il n°1 del mondo tornerà in campo lunedì contro l'olandese Jesper De Jong, a caccia di un posto in ottavi di finale. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

