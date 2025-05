Sinner, Berrettini, Paolini: super lunedì su Sky

L'Italia cala i suoi assi nel lunedì del Foro Italico. Nel tabellone maschile, il n°1 del mondo Jannik Sinner affronta l'olandese Jesper De Jong mentre Matteo Berrettini se la vedrà con il n°6 del seeding, il norvegese Casper Ruud. Tra le donne impegno di ottavi di finale per Jasmine Paolini contro Jelena Ostapenko. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si apre la seconda settimana degli Internazionali , con l'Italia che cala i suoi assi. Il n°1 del mondo Jannik Sinner affronta sul Centrale l'olandese Jesper De Jong , n°93 del ranking, per un posto in ottavi di finale. L'azzurro ha vinto l'unico precedente, nel 2024 agli Australian Open. Compito decisamente più complicato per Matteo Berrettini : il romano, che è tornato a vincere una partita al Foro dopo quattro anni, se la vedrà infatti con Casper Ruud , 6 del seeding e vincitore nell'ultimo Masters di Madrid. Sette i precedenti, con il nordico che guida 4-3. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini prova a conquistare per la prima volta i quarti a Roma: per la n°5 del mondo l'ostacolo è la lettone Jelena Ostapenko , n°17 del seeding, che guida 2-1 i precedenti. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

