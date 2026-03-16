Ottimi ascolti per la grande domenica di sport su Sky con i motori e il tennis in primo piano nella Casa dello Sport. Il GP di Cina di F1 – in onda dalle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K - è stato visto da 1 milione 190 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 709 mila contatti unici**, il 16,9% di share*. Lo studio post gara ha mediato 699 mila spettatori medi complessivi in total audience*. La differita su TV8 dalle 14, con l’emozionante primo trionfo in F1 di Andrea Kimi Antonelli, ha raccolto 1 milione 419 mila spettatori medi** con il 10,6% di share TV. Nella domenica di Sky anche il tennis, con la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che è stata vista da oltre 1 milione di spettatori medi complessivi in total audience*. Il match che ha visto trionfare l’azzurro - dalle 22.26 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha registrato il 7,3% di share* e 2 milione 762 mila contatti unici**.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky Go