Sinner dedica la vittoria di Indian Wells ad Antonelli: "Giornata speciale per l'Italia"tennis&f1
Sinner conquista il primo titolo stagionale e dedica il successo all'amico Kimi Antonelli che ha vinto la prima gara in carriera in Formula 1. "È fantastico avere un italiano molto giovane come Kimi che ha riportato l'Italia in cima" le parole di Jannik durante la cerimonia di premiazione a Indian Wells
Da Shanghai a Indian Wells, da Kimi Antonelli a Jannik Sinner. È il "filo" della super domenica del tennis italiano, iniziata con la prima vittoria in Formula 1 del pilota Mercedes in Cina e conclusa con il primo titolo stagionale del tennista azzurro a Indian Wells. A unirli non c'è solo una grande amicizia, ma oggi anche la dedica fatta da Sinner ad Antonelli dopo il trionfo in California. "Grande Kimi" la firma di Jannik alla telecamera dopo il match vinto contro Daniil Medvedev..
"Kimi ha riportato l'Italia in cima"
Una dedicata fatta anche nel discorso di premiazione, concluso proprio con un pensiero per Antonelli: "Sono un grande fan della Formula 1, è stata una giornata speciale per l’Italia - le parole di Sinner - È fantastico avere un italiano molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima. Grazie Kimi. Grazie Formula 1".