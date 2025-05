Giocare con il Papa? Sinner risponde così

Il tennista azzurro ha commentato così le parole di Leone XIV dopo aver battuto De Jong agli Internazionali: "Palleggiare con lui? Mi mettete in difficoltà. Ho saputo che ha giocato a tennis, è una bella cosa per noi tennisti avere un papa a cui piace questo sport"

"Giocare col Papa? Perché mi dovete mettere in difficoltà....". Jannik Sinner nasconde l'imbarazzo con un leggera risata, alla domanda scontata dopo che Leone XIV, in un incontro con i media, ha scherzato sulla sua passione per il tennis e sulla possibilità di giocare una partita con un giocatore professionista ("ma non con Sinner.."). "Ho saputo che ha giocato da piccolino e per noi è tennisti è una bella cosa sapere che al Papa piaccia il nostro sport, per il futuro si vedrà, vediamo", ha aggiunto il tennista numero 1 al mondo, nella conferenza stampa dopo l'incontro vinto agli Internazionali di Roma contro De Jong.