Prima Paolini, poi Sinner: super giovedì su Sky

Giovedì azzurro e di big match al Foro Italico con Jasmine Paolini e Jannik Sinner. La toscana scenderà in campo alle 15 contro l'americana Stearns: in palio un posto in finale. Il n. 1 al mondo, invece, sarà protagonista alle 19 contro Ruud nei quarti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prima Paolini , poi Sinner . È un super giovedì agli Internazionali d'Italia , con i due n. 1 azzurri da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Prima a scendere in campo sarà Paolini, impegnata alle 15 nella semifinale contro Peyton Stearns . Un confronto inedito per Jasmine che può diventare la prima italiana in finale a Roma dal 2014. Alle 19, invece, sul Centrale toccherà a Sinner contro Casper Ruud , battuto nei tre precedenti. Stavolta sarà il primo confronto sulla terra e per Jannik un test importante per capire il suo livello dopo l'ottima prova con Cerundolo. Apriranno e chiuderanno la giornata sul Centrale Hurkacz-Paul (ore 13) e Zheng-Gauff (non prima delle 20.30)

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

