Arnaldi soffre ma va al 2° turno: Gaston ko

Dopo la precoce eliminazione agli Internazionali d'Italia, Matteo Arnaldi ritrova sorriso e vittoria all'Atp di Ginevra: il sanremese batte in rimonta il francese Hugo Gaston con i parziali di 6-7, 6-4, 6-4 e 'vede' il possibile quarto contro Djokovic. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

