Da Roma a Parigi. C'è già un nuovo obiettivo per Jannik Sinner: il Roland Garros. Archiviati gli Internazionali d'Italia - e dopo aver scelto di non giocare l'Atp 500 di Amburgo - il n. 1 al mondo è atteso a Parigi nella giornata di mercoledì per iniziare a preparare il secondo Slam dell'anno che scatterà domenica 25 maggio. Sinner avrà diversi giorni a disposizione per testare i campi parigini in terra rossa, dove l'anno scorso è diventato n. 1 al mondo e quest'anno raggiungerà le 53 settimane consecutive da leader. Si ripartirà dalla semifinale del 2024 persa con Carlos Alcaraz, proprio l'avversario che domenica, al Foro Italico, ha interrotto la striscia di 26 vittorie consecutive dell'azzurro. Il Roland Garros è l'obiettivo di Jannik che nella conferenza post partita ha sottolineato più volte le risposte avute a Roma e i progressi da fare per lo Slam: "È stata una buona lezione per Parigi. Ci sono delle cose che dobbiamo migliroare se vogliamo fare bene in Francia, ma sono più vicino di quanto mi aspettassi al livello che sento di dover raggiungere".