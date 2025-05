I risultati degli altri italiani

Nel maschile Stefano Napolitano ha vinto contro Colton Smith (Usa) in 3 set (6-4, 4-6, 6-2). Matteo Gigante ha superato l'elvetico Jerome Kym (6-3, 3-6, 6-3) mentre Giulio Zeppieri ha battuto il britannico Jan Choinski 2-0 (6-4, 7-6). Successo anche per Federico Arnaboldi che ha sconfitto 2-1 il taiwanese Chun-Hsin Tseng (6-3, 3-6, 6-3). Nel femminile invece vittoria importante per Lucrezia Stefanini contro Manon Leonard (Francia) in 2 set (7-6, 6-4). Nuria Brancaccio ha sconfitto Arianne Hartono (Olanda) 6-4, 6-3.

Il prossimo turno verrà disputato mercoledì 21 maggio. Questi i match: Napolitano vs Kyrian Jacquet (Francia), Gigante vs Zachary Svajda (Usa), Zeppieri vs Eliot Spizzirri (Usa), Arnaboldi vs il vincente tra Calvin Hemery (Francia) e Michael Mmoh (Usa), Brancaccio vs Veronika Erjavec (Slovenia) e Stefanini vs Aliaksandra Sasnovich (Bielorussia).