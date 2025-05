Cobolli e non solo: il programma di oggi su Sky

Flavio Cobolli punta ai quarti di finale nel torneo Atp 500 di Amburgo: il classe 2002, n. 35 del ranking, affronterà lo spagnolo Davidovich Fokina. Stesso obiettivo per Luciano Darderi, impegnato contro lo statunitense Nakashima. Nel maschile si gioca anche a Ginevra (Arnaldi sfiderà Marozsan), mentre nel femminile si gioca a Strasburgo e Rabat, con protagonista l'azzurra Pieri. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue un’altra settimana di grande tennis , tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sulla terra rossa di Amburgo tocca prima a Flavio Cobolli , di scena contro Davidovich Fokina , e a seguire a Luciano Darderi che, dopo il successo all’esordio su Dedura, si gioca l’accesso ai quarti contro lo statunitense Nakashima , al primo scontro diretto in assoluto tra i due. Si gioca anche a Ginevra per il circuito Atp, con Arnaldi impegnato contro Marozsan , mentre in quello femminile occhi puntati su Strasburgo e Rabat : nel torneo in Marocco l’azzurra Tatiana Pieri sfida l’australiana Ajla Tomljanovic , n. 79 del ranking Wta, nel 2° turno.

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.