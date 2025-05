Djokovic: "Vemic e Bosnjakovic i miei nuovi coach"

Novak Djokovic ha rivelato i nomi dei prossimi allenatori che lo seguiranno a Ginevra e soprattutto al Roland Garros: si tratta di Dusan Vemic e Boris Bosnjakovic, che prendono il posto di Andy Murray. "Non ho fretta di scegliere un coach sul lungo periodo, vedremo come andrà dopo Parigi", ha detto Nole

Ad appena una settimana dalla separazione con Andy Murray, ci sono già i nomi del nuovo staff tecnico di Novak Djokovic. L'ex n°1 del mondo, che debutterà mercoledì agli ottavi del torneo Atp di Ginevra , a caccia della sua prima vittoria stagionale sul rosso, ha infatti reso noto che collaborerà nelle prossime settimane con Dusan Vemic e Boris Bosnjakovic . Nole ha specificato che per il momento i due lo seguiranno a Ginevra e nelle due settimane del Roland Garros, in programma da domenica 25 maggio. Classe 1976, ottimo doppista, Vemic è attualmente allenatore della nazionale serba femminile e faceva parte del team ai tempi di Marián Vajda.

"Non ho fretta di scegliere un coach: vedremo dopo questi 2 tornei"

"Dusan Vemic anni fa faceva parte del mio team di allenatori con Marian Vajda, è qui, quindi sarà con me a Ginevra e al Roland Garros - ha detto Djokovic nella conferenza stampa pre-torneo -. E c'è anche Boris Bosnjakovic, che è anche il mio assistente allenatore e analista, quindi entrambi condivideranno questo ruolo per i prossimi due tornei e poi vedremo. Non ho fretta di scegliere un coach a lungo termine al momento. Sto bene con questi ragazzi e sono contento di come stanno andando le cose, poi vedremo dopo Parigi".