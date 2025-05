Jasmine Paolini è sbarcata a Parigi: la finalista del 2024 è già scesa in campo per il primo allenamento sulla terra rossa del Roland Garros. La toscana è reduce dal doppio trionfo agli Internazionali d'Italia in singolare e in doppio e si presenterà allo Slam parigino da quarta testa di serie del seeding. Guarda sotto il video del primo allenamento di Paolini

