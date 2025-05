Jannik Sinner commenta la vittoria contro Rinderknech che lo proietta al 2° turno del Roland Garros: "Il primo match è sempre difficile, per me conta molto come ho recuperato e gestito la situazione nel 3° set. L'atteggiamento è stato giusto. Con Gasquet sarà speciale, è un giocatore che ha dato tanto al tennis". Il torneo in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

"Il primo match non è mai facile, sono contento di come ho gestito la situazione - ha detto Sinner nell'intervista di campo -. Riuscire a recuperare così per me conta molto. Lo avevo già affrontato e sapevo che non sarebbe stato facile. Ringrazio il pubblico e Gigio Donnarumma, che era nel mio angolo, lui è il miglior portiere possibile. Penso a me stesso quando sono in difficoltà, nel 3° set ha giocato in modo fantastico. E' stato importante fare il primo break, ho costruito la fiducia punto dopo punto e lui ha cominciato a sbagliare. Ho avuto l'atteggiamento giusto e sono contento di come mi sono comportato. Il prossimo match sarà speciale, Gasquet è un giocatore che ha dato tanto e sono felice di condividere il campo con lui. So che lo tiferete, è normale".