Musetti in campo sul Suzanne Lenglen contro l'argentino Mariano Navone, n. 97 al mondo. In palio un posto agli ottavi contro Rune o Halys. Il match è in diretta su Eurosport 2 (canale 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE