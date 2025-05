Sinner e non solo: il programma di oggi a Parigi

Un giovedì a forti tinte azzurre a Parigi. Scende in campo il n°1 del mondo, Jannik Sinner, che sullo Chatrier affronta il francese Richard Gasquet, alla sua ultima apparizione al Roland Garros. Spicca il derby tra Arnaldi e Cobolli, nel tabellone femminile c'è Cocciaretto-Aleksandrova. Il torneo in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE