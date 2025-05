Tre azzurri oggi in campo a Parigi: il programma

Tre azzurri in campo nel venerdì dedicato al terzo turno: Musetti sfida l'argentino Navone mentre Paolini affronta la lucky loser ucraina Starodubtseva. Matteo Gigante, reduce dalla sorprendente vittoria su Tsitsipas, trova l'americano Shelton. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

Inizia il terzo turno al Roland Garros 2025. Un venerdì che vedrà tre italiani in campo: Lorenzo Musetti, Matteo Gigante e Jasmine Paolini. Musetti affronterà l'argentino Mariano Navone, n. 97 al mondo, e andrà a caccia degli ottavi a Parigi per la terza volta in carriera. Grande curiosità, invece, per il ritorno in campo di Matteo Gigante che dopo la splendida vittoria su Stefanos Tsitsipas affronterà il n. 13 del seeding, Ben Shelton. Nel torneo femminile, invece, Paolini sfiderà la lucky loser ucraina Yuliia Starodubtseva, n. 81 della classifica mondiale. Tra le altre sfide di giornata, spazio a Carlos Alcaraz contro il bosniaco Dzumhur mentre al femminile riflettori puntati su Sabalenka, Swiatek e il big match Rybakina-Ostapenko.