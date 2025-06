Errani debutta nel padel: giocherà l'Italia Major

Errani giocherà l'Italia Major Premier Padel di Roma, in programma dall'8 al 15 giugno e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , grazie a una wild card, in coppia con la 19enne Giulia Dal Pozzo. "Sono felicissima, non vedo l'ora" ha ammesso la bolognese a Sky Sport

Dal tennis al padel. C'è un nuovo esordio all'orizzonte per Sara Errani che giocherà l'Italia Major Premier Padel di Roma, in programma dall'8 al 15 giugno al Foro Italico. La bolognese, che non ha mai nascosto la sua passione per il padel (a inizio anno aveva giocato due tornei del circuito internazionale della Fip), sarà in tabellone grazie a una wild card, in coppia con la 19enne Giulia Dal Pozzo, considerato uno dei maggiori talenti del padel italiano. A dare l'annuncio è stato il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, nel corso della presentazione del torneo. "Questa edizione del torneo sarà indimenticabile anche grazie alla presenza di una campionessa olimpica come Sara Errani, vincitrice della medaglia d'oro all'Olimpiade di Parigi, di sei tornei dello Slam e delle ultime due edizioni del torneo di doppio proprio qui al Foro Italico. A lei siamo orgogliosi di riservare una wild card per il tabellone principale di un Major, che equivale allo Slam del tennis”.