Roland Garros, il programma di oggi

A Parigi è in programma la finale del doppio misto con Errani/Vavassori opposti agli americani Townsend/King. Spazio anche alle semifinali del torneo femminile con Sabalenka-Swiatek e Boisson-Gauff. Il torneo in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE