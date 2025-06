Sabalenka-Gauff, alle 15 la finale femminile

A Parigi è il giorno della finale femminile che incoronerà una regina inedita. Da una parte la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka, dall'altra la n. 2 Coco Gauff. Il match sarà in diretta alle 15 su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Aryna Sabalenka contro Coco Gauff, la n. 1 contro la n. 2 al mondo. È la finale femminile del Roland Garros 2025 che incoronerà una regina inedita a Parigi. Né la bielorussa né l'americana, infatti, hanno mai trionfato nello Slam sulla terra rossa. Percorsi diversi, ma stesso obiettivo per Aryna e Coco in quello che sarà il remake della finale di Madrid, vinta da Sabalenka in due set. La n. 1 Wta è reduce dal successo in tre set contro la campionessa uscente, Iga Swiatek. Semifinale più semplice, invece, per Gauff che ha interrotto la corsa della sorprendente francese Lois Boisson.