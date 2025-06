Gauff trionfa a Parigi! Sabalenka ko in tre set

L'americana ha sconfitto in tre set la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Per Gauff arriva il 10° titolo della carriera, il secondo Slam dopo gli US Open del 2023

Una vittoria in rimonta, da incorniciare. Coco Gauff ha vinto il Roland Garros. L'americana, numero 2 al mondo, ha battuto Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 dopo due ore e 38 minuti di gioco. Per Gauff arriva il 10° titolo della carriera (il secondo Slam dopo gli US Open del 2023) e con questo successo diventa la prima campionessa americana a Parigi da Serena Williams nel 2015 e la più giovane americana a vincere il Roland Garros da Serena Williams nel 2002.

La cronaca del match

Primo set dalla durata di un'ora e 17 minuti in cui è successo di tutto (complice anche il vento): con un'ottima partenza, Sabalenka si era subito portata avanti 4-1. La bielorussa, fino a quel momento in controllo, ha poi iniziato ad avere diverse difficoltà: a seguito di una grande rimonta da parte di Gauff, dal 4-1 40-0 per la numero 1 al mondo si è arrivati al 4-4. Ristabilità la parità, l'americana ha annullato due set point sul 5-4 Sabalenka, portando la sfida al tiebreak in cui a imporsi è stata la bielorussa con il parziale di 7-5. Nel secondo set è invece arrivata la reazione della numero 2 al mondo: Sabalenka ha commesso tanti errori, mentre Gauff è stata in controllo e ha chiuso con un netto 6-2 in 32 minuti. All'ultimo e decisivo set Gauff è sembrata ancora una volta più in forma rispetto a Sabalenka e, con il break decisivo conquistato nel settimo game (quello per il 4-3), ha chiuso col punteggio di 6-4.