Sinner-Alcaraz, la finale domenica alle 15

Per la prima volta Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno in una finale Slam. Lo spagnolo insegue il back-to-back a Parigi, l'azzurro il primo titolo al Roland Garros. Il match sarà in diretta domenica alle 15 su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE