Dopo l'infortunio muscolare accusato in semifinale al Roland Garros, Lorenzo Musetti svolgerà mercoledì gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio in vista dei tornei sull'erba. Intanto l'azzurro ha pubblicato una foto sorridente sui social con il messaggio: "Caricamento in corso"

Occhi lucidi e l'uscita dal campo in anticipo per infortunio. È questa l'ultima istantanea di Lorenzo Musetti al Roland Garros, fermato nella semifinale con Carlos Alcaraz da un problema alla coscia sinistra. "Spero di giocare sull'erba" aveva detto il carrarino dopo la partita e il responso in merito arriverà mercoledì. Musetti, infatti, svolgerà mercoledì gli esami strumentali dopo alcuni giorni di riposo, necessari per favorire il riassorbimento dell'edema muscolare. L'esito dei controlli stabilirà se Lorenzo potrà tornare in campo per gli allenamenti in vista del torneo del Queen's (in programma dal 16 al 22 giugno, dove difenderà la finale dello scorso anno) e, soprattutto, Wimbledon che scatterà il prossimo 30 giugno. Intanto Musetti, impegnato con le terapie, ha postato una foto sorridente sui social con il messaggio "caricamento in corso".