Finito il Roland Garros, inizia la stagione sull'erba per Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo è arrivato nella giornata di oggi, venerdì 13 giugno, ad Halle, dove giocherà da campione in carica l'unico torneo di preparazione (in programma dal 16 al 22 giugno) in vista dell'altro grande obiettivo stagionale: Wimbledon (al via il 30 giugno)

