I due tennisti italiani, impegnati nel doppio oggi all’Atp di Halle, si sono allenati anche con un pallone: prima di impugnare le racchette, Sinner e Sonego hanno palleggiato insieme, esibendo discrete abilità e coordinazione anche a calcio. Il debutto sull’erba tedesca, dove Jannik è campione in carica, oggi contro la coppia Khachanov/Michelsen in diretta su Sky Sport Uno

In attesa di tornare oggi in campo, all’Atp di Halle, Jannik Sinner si è dato anche al calcio. Il pallone al posto delle palle da tennis: il numero 1 del mondo si è esibito prima dell’allenamento sull’erba tedesca, dove Sinner ricomincia dopo la sconfitta del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Prima qualche palleggio con alcuni membri del suo staff: con alcuni amici e con Ulises Badio, il fisioterapista, poi anche con il supercoach Darren Cahill. Quindi, come documentato da un video postato dai profili social dell’Atp, qualche scambio con il pallone anche con Lorenzo Sonego, compagno di doppio proprio ad Halle, contro la coppia avversaria di oggi, Khachanov/Michelsen. Risate, divertimento, qualche momento di distrazione, ma anche abilità e coordinazione, da parte di Sinner, in quello che non è il suo sport.