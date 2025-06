Non solo Sinner: il programma di oggi su Sky

Jannik Sinner torna in campo in singolare per la prima volta dopo la finale di Parigi: al 1° turno ad Halle affronta il tedesco Yannick Hanfmann. In campo anche Cobolli-Fonseca e Sonego-Struff, mentre al Queen's tocca anche a Carlos Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

E' il giorno del ritorno in campo in singolare di Jannik Sinner . Dopo l'impegno in doppio con Lorenzo Sonego di lunedì, il n°1 del mondo torna a giocare nove giorni dopo la finale persa a Parigi con Carlos Alcaraz. L'azzurro è impegnato nel 1° turno del torneo di Halle contro il tedesco Yannick Hanfmann, n°138 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Due i precedenti, entrambi vinti da Jannik. Non solo Sinner ad Halle, dove va in scena un match che promette grande spettacolo tra Flavio Cobolli e il talento brasiliano Joao Fonseca . In programma anche Sonego-Struff . Al Queen's , dove non ci sono italiani, fari puntati sul campione del Roland Garros e difensore del titolo a Wimbledon, Carlos Alcaraz, che affronta il connazionale Davidovich Fokina.

