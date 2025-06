Zverev non sbaglia: al 2° turno sfida a Sonego

Sascha Zverev batte Marcos Giron, a cui lascia appena 3 giochi, e si qualifica per il 2° turno del torneo Atp 500 di Halle, dove troverà l'italiano Lorenzo Sonego. Avanti anche Khachanov. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev non sbaglia all'esordio ad Halle. Nel match di 1° turno dell'Atp 500, il tedesco batte lo statunitense Marcos Giron: 6-2, 6-1 i parziali per il n°2 del tabellone, in un match praticamente a senso unico. Dopo un primo set dominato, Sascha ha strappato subito il servizio all'americano anche nel 2° parziale, facendo anche meglio e chiudendo in un'ora e 20' di gioco. Al 2° turno Zverev sfiderà Lorenzo Sonego, con cui ha vinto tutti i 4 precedenti, ma mai dominando. Avanti anche l'ottava testa di serie del seeding, il russo Karen Khachanov, che si è imposto in 2 set sul belga Bergs.