Paolini e tanti big: il programma di oggi su Sky

Tanti big in campo tra Halle e il Queen's, dove vedremo all'opera Zverev, Medvedev, Tsitsipas e Draper. Al via anche l'avventura di Paolini al Wta 500 di Berlino contro Ons Jabeur. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Proseguono i tornei Atp 500 di Halle e del Queen's, ultimi step in vista dell'appuntamento più atteso, ovvero Wimbledon. In campo tanti big, ma nessun italiano, tutti impegnati giovedì. Ma non mancano gli appuntamenti da non perdere, come quello del debutto di Sascha Zverev , 2 del seeding, contro l'americano Giron. In campo anche Medvedev e Tsitsipas , a caccia di un posto nei quarti. Al Queen's in campo la 2^ testa di serie Draper . Al via anche l'avventura di Jasmine Paolini al Wta 500 di Berlino : la n°5 del mondo se la vedrà direttamente al 2° turno con la tunisina Ons Jabeur .

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.