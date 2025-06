Paolini subito eliminata: Jabeur vince 6-1, 6-3

Esordio con una netta sconfitta per Jasmine Paolini sull'erba di Berlino: la n°5 del mondo è stata battuta agli ottavi dalla tunisina Ons Jabeur con i parziali di 6-1, 6-3. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Finisce subito la corsa di Jasmine Paolini al torneo Wta 500 di Berlino . La n.5 del ranking e quarta favorita del seeding, ha ceduto nettamente agli ottavi di finale contro la tunisina Ons Jabeur, n.61 del mondo e vincitrice di questo torneo nel 2022. La nordafricana, ripescata in tabellone come lucky loser, si è imposta con un netto 6-1, 6-3, portando gli H2H in parità sul 3-3. Per Jasmine, ancora impegnata nel torneo di doppio insieme a Sara Errani, ora testa a Wimbledon dove difende la splendida finale del 2024.

La cronaca del match

Jasmine perde la battuta nel suo turno iniziale dopo un braccio di ferro infinito durato ben 11'. In un inizio molto contratto salva due palle break nel turno successivo, ma cede ancora il servizio nel quinto game (1-4). Paolini non riesce a trovare continuità e perde ancora la battuta, cedendo nettamente il primo set 1-6. Nel secondo parziale è un'altra Paolini: non concretizza una palla break nel 3° game, ma nel turno successivo perde ancora la battuta e si ritrova a inseguire (1-3). E' l'unico break ed è decisivo: la tunisina chiude 6-1, 6-3 in un'ora di gioco e si qualifica per i quarti.