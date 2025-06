Riflettori su Cobolli-Zverev: il programma di oggi

Flavio Cobolli, unico azzurro ancora in corsa ad Halle, sfida il n. 3 al mondo Sascha Zverev per un posto in semifinale. Al Queen's riflettori su Alcaraz che affronta il francese Rinderknech. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Italia punta su Flavio Cobolli all'Atp 500 di Halle . Unico azzurro ancora in tabellone dopo le sconfitte di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, il tennista romano sfiderà Sascha Zverev nei quarti di finale. Sarà il remake della sfida di 20 giorni fa al Roland Garros, vinta agli ottavi dal tedesco in tre set. Cobolli si presenta dopo due "maratone" vinte contro Fonseca e Shapovalov, entrambe al tiebreak del terzo set. Già cinque vittorie sull'erba, invece, per Zverev che al 2° turno ha eliminato Sonego. All'Atp 500 del Queen's , invece, riflettori su Carlos Alcaraz . L'iberico, reduce dalla sofferta vittoria in 3 ore e 25 minuti con il connazionale Munar, affronterà il lucky loser francese Arthur Rinderknech, n. 80 al mondo. In diretta oggi su Sky Sport, a partire dalle 15, anche le semifinali del Challenger 125 di Sassuolo.

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.