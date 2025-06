Alcaraz vince ancora: è in semifinale

Carlos Alcaraz vince la sua 16^ partita consecutiva e si qualifica per la semifinale del Queen's: battuto il francese Rinderknech in due set. Avanti anche Draper, che soffre tre set con Nakashima. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per la semifinale del torneo Atp 500 del Queen's. Sull'erba londinese, il n°1 del tabellone si è liberato in due set del lucky loser francese Arthur Rinderknech, 80 del ranking ma sempre pericoloso sui prati. Due break sono bastati al campione in carica di Wimbledon per sbrigare la pratica in un'ora e 20', ben due ore in meno della maratona necessaria giovedì contro Munar. Il murciano trova così la 16esima vittoria consecutiva e allunga ulteriormente la striscia vincente più lunga della sua carriera. Avanti anche Jack Draper: il n°2 del seeding si è liberato a fatica dello statunitense Brandon Nakashima dopo oltre due ore di gioco e in semifinale affronterà il ceco Lehecka.