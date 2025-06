Ritiro Badosa, Errani/Paolini in finale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno domenica la loro terza finale consecutiva dopo Roma e Parigi: la coppia azzurra si è qualificata grazie al ritiro di una delle avversarie in semifinale, la spagnola Paula Badosa. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

