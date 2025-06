Sinner: "Non tutti i giorni vanno come vorresti"

Sinner scrive su Instagram il giorno dopo l'eliminazione all'Atp 500 di Halle per mano di Sasha Bublik: "Non tutti i giorni vanno come vorresti, questo fa parte del gioco. Grazie al torneo e a tutti i miei fan per il supporto, complimenti a Bublik. Ora mi prendo qualche giorno di riposo prima di Wimbledon. Una settimana per resettare e prepararmi. Ci vediamo presto"

