Wimbledon in esclusiva su Sky fino al 2030

Sky ha acquisito per altri 4 anni i diritti in esclusiva per il torneo del Grande Slam, che resta nella Casa dello Sport e arricchisce la grande offerta dedicata al tennis

Il torneo di Wimbledon, il più antico, affascinante e appassionante appuntamento del Grande Slam di tennis, sarà su Sky e in streaming su NOW, oltre che per le edizioni 2025 e 2026, anche per il quadriennio 2027-2030. Grazie al nuovo accordo con l’All England Lawn Tennis Club (AELTC), Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione in diretta esclusiva per altri 4 anni del prestigioso torneo su erba londinese.