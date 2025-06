Medvedev batte Zverev dopo 3 ore: è in finale

Termina in semifinale la corsa dell'idolo di casa e n°3 del mondo Sascha Zverev: Daniil Medvedev si impone dopo una estenuante lotta durata 3 ore e si qualifica per la finale di Halle. Domenica sfiderà uno tra Bublik e Khachanov. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE