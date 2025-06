Alcaraz vince ancora: è in finale con Lehecka

Carlos Alcaraz torna in finale al Queen's dopo due anni: il n°1 del seeding ha sconfitto con un doppio 6-4 il connazionale Bautista Agut. Domenica troverà il ceco Lehecka, che ha sconfitto il britannico Draper. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà Alcaraz-Lehecka la finale del Queen's 2025. Il campione di Wimbledon, già finalista nel torneo della regina nel 2023, sotto gli occhi di Emma Raducanu (con la quale giocherà il doppio misto agli US Open), ha superato nel derby tutto spagnolo Roberto Bautista Agut. 6-4, 6-4 i parziali per il murciano (17^ vittoria di fila, 5^ finale consecutiva), sempre in pieno controllo del match contro il sorprendente 37enne, che ai quarti aveva eliminato Rune. Partita solida per Carlitos, con 15 ace, il 70% di prime in campo e una sola palla break concessa in tutto il match. Domenica però non ci sarà la finale più attesa dai britannici, ovvero quella con il n°2 del seeding Jack Draper, che ha perso la maratona con il ceco Jiri Lehecka. Il n°30 del mondo si è imposto 6-4, 4-6, 7-5 in oltre due ore di gioco, conquistando così la 5^ finale della carriera, la prima in un 500. Per Carlos è la 27^ finale a livello Atp, in cui ha conquistato 20 titoli.