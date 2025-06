Due finali azzurre: il programma di oggi su Sky

Giornata di finali con tanta Italia protagonista nel doppio. Ad Halle tocca a Bolelli/Vavassori giocarsi il titolo contro i padroni di casa e n. 1 del seeding Krawietz/Puetz. A Berlino le campionesse olimpiche Paolini/Errani a caccia del terzo successo di finale dopo Roma e Parigi. Si gioca anche in singolare, con Alcaraz-Lehecka al Queen's e Medvedev a caccia del primo titolo in 2 anni. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

E' una giornata a forti tinte azzurre quella in programma oggi. Merito del doppio , che vedrà ad Halle in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori , in finale all'Atp 500 per il terzo anno consecutivo. Sarà la rivincita del match vinto dodici mesi fa contro i n. 1 del seeding Krawietz/Puetz. Non vogliono arrestare la propria magica corsa Errani/Paolini : in striscia positiva da 15 partite, le campionesse olimpiche cercano il terzo trionfo di fila dopo Roma e Parigi contro Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls. Si gioca anche in singolare con gli occhi puntati su Carlos Alcaraz , che al Queen's sfida Lehecka . Finale anche ad Halle con Medvedev a caccia del primo titolo dopo due anni. Si gioca anche a Maiorca , con subito in campo Fabio Fognini contro il tedesco Altmaier.

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

