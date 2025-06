Quattro tornei LIVE su Sky da oggi: il programma

Un'altra settimana di grande tennis che ci porterà direttamente sui prati di Wimbledon, al via lunedì 30 giugno. Si gioca sull'erba di Maiorca e di Eastbourne (torneo combined), mentre il circuito femminile vede il suo clou a Bad Homburg, in Germania, con Paolini n°2 del seeding. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 22 a sabato 28 giugno: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno l'ATP 250 Mallorca e l'ATP 250 Lexus Eastbourne Open. Saranno gli ultimi tornei di preparazione a Wimbledon, terzo Slam della stagione, al via da lunedì 30 giugno a Londra. Quattro gli azzurri in gara a Eastburne: Flavio Cobolli, quinta testa di serie del seeding, ma anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. A Maiorca, invece, ci sarà Fabio Fognini. Si gioca anche nel circuito femminile con il WTA 500 Bad Homburg (Paolini n°2 del seeding) e il WTA 250 Lexus Eastbourne Open.

Dove vedere i tornei su Sky e NOW Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 252 e Sky Sport 253.

La programmazione dei tornei Atp e Wta su Sky Sport e NOW Domenica 22 giugno Sky Sport 253 dalle 11.30 alle 20 (il meglio dei tornei di Mallorca e Bad Homburg) Lunedì 23 giugno Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 20 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 20 (il meglio dei 4 tornei) Martedì 24 giugno Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 20 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 16.30 (il meglio dei 4 tornei) Mercoledì 25 giugno Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 20 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 16.30 (il meglio dei 4 tornei) Giovedì 26 giugno Sky Sport Tennis dalle 11.30 alle 20 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 19 (il meglio dei 4 tornei) Venerdì 27 giugno Sky Sport Tennis dalle 12 WTA Eastbourne 1^ semifinale; dalle 14 WTA Eastbourne 2^ semifinale; dalle 16 ATP Eastbourne 1^ semifinale; dalle 18 ATP Eastbourne 2^ semifinale

Sky Sport Arena dalle 13 WTA Bad Homburg 1^ semifinale

Sky Sport Max dalle 15 ATP Mallorca 1^ semifinale; dalle 18 ATP Mallorca 2^ semifinale

Sky Sport 252 dalle 13 WTA Bad Homburg 1^ semifinale; dalle 15 WTA Bad Homburg 2^ semifinale Sabato 28 giugno Sky Sport Tennis dalle 14 WTA Eastbourne finale; dalle 17 ATP Eastbourne finale

Sky Sport Arena dalle 13.30 WTA Bad Homburg finale

Sky Sport 251 dalle 15 ATP Mallorca finale