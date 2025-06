Errani/Paolini battute in finale a Berlino

Il racconto del match

La partenza è all'insegna dell'equilibrio. Si arriva on serve fino al 3-3, poi arrivano i break. Il primo è per Errani/Paolini, che al deciding point strappano il servizio con una risposta vincente della toscana. Le azzurre non riescono a confermare il break nel game successivo, ma poi tornano avanti grazie a un turno di battuta (a zero) disastroso di Mihalikova, segnato da due doppi falli. Dopo aver chiuso il set in 37 minuti, Errani e Paolini partono bene anche nel secondo parziale e guadagnano il break in apertura, ma da quel momento non riescono più a tenere il servizio. L'inerzia gira dalla parte di Mihalikova e Nicholls, con la britannica che alza esponenzialmente la qualità del suo tennis dopo un primo set in ombra. Arriva così una serie di cinque giochi consecutivi (e 4 break complessivi) per la coppia slovacco-britannica che trascina la finale al match tiebreak. Nel momento decisivo Mihalikova e Nicholls giocano un tennis più aggressivo e propositivo e chiudono 10-6 grazie a un ace, ottenendo così il loro primo titolo in coppia nel circuito maggiore. Per Errani e Paolini, invece, è la prima finale persa dal Roland Garros 2024: da quel momento ne avevano vinte cinque di fila.