Wimbledon, 7 italiani al via nelle qualificazioni

Da lunedì scattano le qualificazioni di Wimbledon con sette italiani in campo: Matteo Gigante, Federico Arnaboldi, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Stefano Napolitano e Francesco Maestrelli. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio

È iniziato il conto alla rovescia per Wimbledon, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio. Da lunedì 23 giugno sarà tempo di qualificazioni al Community Sport Centre Roehampton con sette italiani in campo nel maschile, a caccia di un posto nel tabellone principale. A guidare la "pattuglia" azzurra ci saranno Matteo Gigante e Andrea Pellegrino, rispettivamente opposti all'esordio al lussemburghese Rodesch e il francese Droguet. Al via anche Francesco Passaro, Federico Arnaboldi, Giulio Zeppieri, Stefano Napolitano e Francesco Maestrelli. Le qualificazioni sono in programma fino a giovedì 26 giugno: in palio ci sono gli ultimi 16 posti del main draw.