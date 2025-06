Murray avrà una sua statua a Wimbledon nel 2027

Una statua per Andy Murray a Wimbledon. È questa l'idea da parte del presidente dell'All England Club, Debbie Jevans, come ha spiegato al podcast 'Ainslie + Ainslie Performance People': "Vogliamo realizzare una statua di Andy Murray a Wimbledon, proprio per questo stiamo lavorando a stretto contatto con il suo team - ha detto -. La nostra idea è quella di poterla svelare in occasione del 150° anniversario della prima edizione del torneo, che si tenne nel 1877. Ora che si è ritirato, stiamo cercando di capire in che modo onorarlo, affinché sia parte di questo club per molto tempo. Abbiamo visto che Nadal ha ricevuto un tributo simile al Roland Garros ed è stato speciale. Così ci siamo chiesti: cosa vogliamo fare noi per Andy?". La scelta, come spiegato da Jevans, è legata al voler onorare il successo di Murray a Wimbledon nel 2013, quando il britannico vinse contro Djokovic. Una gioia chiaramente indimenticabile, così come fu quella del 2016, quando Murray sconfisse in finale Milos Raonic.