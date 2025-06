Tocca a Paolini e Cobolli: il programma di oggi

Debutto al Wta 500 di Bad Homburg per Jasmine Paolini, opposta alla canadese Fernandez. A Eastbourne spazio a Flavio Cobolli, impegnato con il britannico Fearnley. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Italia del tennis oggi protagonista sull'asse Bad Homburg-Eastbourne , tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel Wta 500 tedesco è il giorno dell'esordio di Jasmine Paolini : testa di serie n. 2 del torneo, la toscana affronterà la canadese Leylah Fernandez . Paolini cerca la prima vittoria stagionale sull'erba dopo il ko al debutto a Berlino contro Jabeur. A Eastbourne, invece, ci saranno tre azzurri: sul Centrale spazio a Flavio Cobolli , opposto al britannico Jakub Fearnley. Entrambi sono reduci da un quarto di finale: l'azzurro ad Halle, l'inglese al Queen's. In campo anche Luciano Darderi (contro lo statunitense Giron) ed Elisabetta Cocciaretto (contro la russa Rakhimova).

