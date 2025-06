L'azzurra ha sconfitto la brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 7-5, 7-5 in un'ora e 34 minuti di gioco, conquistando la quarta semifinale della stagione. Venerdì se la vedrà contro la vincente tra Alexandrova e Swiatek. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 500 di Bad Homburg. L'azzurra ha battuto con il punteggio di 7-5, 7-5 la brasiliana Beatriz Haddad Maia (numero 21 del ranking Wta) in un'ora e 34 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte della toscana che conquista così la quarta semifinale della stagione, la terza in carriera su erba. Per un posto in finale, Paolini affronterà la vincente tra Alexandrova e Swiatek.