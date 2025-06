Il romano sarà per la prima volta in carriera nel tabellone principale di Wimbledon. Decisiva la vittoria nel terzo e ultimo turno di qualificazioni contro il cileno Garin con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-4, 5-7, 7-5. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio

