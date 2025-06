Sinner, la conferenza da Wimbledon LIVE

Come è stato mentalmente andare ad Halle dopo il Roland Garros? Ora è difficile pensare a Wimbledon dopo Halle?

"No, mi sento in una condizione mentale ottimale e sono pronto a giocare. Non penso al passato, quello che è successo è successo. Ad Halle non avevo avuto molto tempo per riposare, è andata come è andata ma il livello era alto, come lo sarà qui. Sono fiero di essere qui da numero uno e pronto per giocare a tennis"